По меньшей мере 32 человека погибли в результате удара Израиля по северной части Газы - Reuters
Киев • УНН
В результате израильского удара по жилому дому в Джабалии погибли по меньшей мере 32 человека. Из-за продолжающегося израильского рейда спасатели не могут установить точное количество жертв.
Палестинские медики сообщили о по меньшей мере 32-х погибших и раненых в результате израильского удара по жилому дому в Джабалии на севере сектора Газа на рассвете в воскресенье.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
На видео, распространенных в социальных сетях, видно около десятка тел, завернутых в одеяла, размещенных на полу в больнице, но эти записи пока не удалось проверить. Местные жители утверждают, что в здании, которое подверглось удару, находилось по меньшей мере 30 человек.
Палестинское информационное агентство WAFA и медиа ХАМАС сообщили о 32 погибших, но Министерство здравоохранения Газы пока не подтвердило эти данные.
Местная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что ее деятельность приостановлена из-за продолжающегося израильского рейда на два города и лагерь беженцев на севере Газы, который начался 5 октября, поэтому количество жертв точно не установлено.
Напомним
Вчера ЦАХАЛ сообщил, уничтожено более 50 террористических объектов в Газе и Ливане.