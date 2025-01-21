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Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 102771 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

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Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
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Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
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АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
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Плюсовая температура и туман: прогноз погоды на сегодня

Плюсовая температура и туман: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 10485 просмотра

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В Украине ожидается облачная погода без осадков, местами с туманом. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +9 градусов, теплее всего будет в Крыму.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков. На западе и юго-западе страны ночью и утром местами туман. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, 21 января из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки маловероятны.

Ветер будет дуть, преимущественно, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение дня ожидается +1....+4 градусов, на западе и юге Украины +3....+6 градусов, в Крыму до +9 градусов. 

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На Киевщине будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Скорость северо-западного ветра будет 5-10 м/с.

В области температура воздуха в течение суток составит -3...+2 °С, а днем:  0..+5 °С.

В Киеве днем:  +1...+3 °С.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКиевКиевская область
krymКрым
ukrainaУкраина
kievКиев

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