Плюсовая температура и туман: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается облачная погода без осадков, местами с туманом. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +9 градусов, теплее всего будет в Крыму.
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков. На западе и юго-западе страны ночью и утром местами туман. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, 21 января из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки маловероятны.
Ветер будет дуть, преимущественно, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в течение дня ожидается +1....+4 градусов, на западе и юге Украины +3....+6 градусов, в Крыму до +9 градусов.
На Киевщине будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Скорость северо-западного ветра будет 5-10 м/с.
В области температура воздуха в течение суток составит -3...+2 °С, а днем: 0..+5 °С.
В Киеве днем: +1...+3 °С.