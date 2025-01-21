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Плюсова температура та туман: прогноз погоди на сьогодні

Плюсова температура та туман: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 41843 перегляди

В Україні очікується хмарна погода без опадів, місцями з туманом. Температура повітря коливатиметься від +1 до +9 градусів, найтепліше буде в Криму.

Сьогодні в Україні буде хмарно із проясненнями. Без опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, 21 січня через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні.

Вітер дутиме, переважно, південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря протягом дня очікується +1....+4 градусів, на заході та півдні України +3....+6 градусів, в Криму до +9 градусів. 

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На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів.

Швидкість північно-західного вітру буде 5-10 м/с.

В області температура повітря протягом доби становитиме -3...+2 °С, а вдень:  0..+5 °С.

У Києві вдень:  +1...+3 °С.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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