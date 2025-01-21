Плюсова температура та туман: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні буде хмарно із проясненнями. Без опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, 21 січня через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні.

Вітер дутиме, переважно, південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря протягом дня очікується +1....+4 градусів, на заході та півдні України +3....+6 градусів, в Криму до +9 градусів.

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів.

Швидкість північно-західного вітру буде 5-10 м/с.

В області температура повітря протягом доби становитиме -3...+2 °С, а вдень: 0..+5 °С.

У Києві вдень: +1...+3 °С.