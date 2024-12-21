Писториус: никаких немецких солдат в Украине до конца войны
Киев • УНН
Министр обороны Германии заявил об отсутствии планов отправлять солдат в Украину до конца войны. В то же время не исключил возможность развертывания Бундесвера для миротворческой миссии.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не планирует отправлять солдат Бундесвера в Украину до окончания войны, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
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«Пока война не закончится, на украинской земле не будет немецких солдат», - сказал Писториус газетам медиагруппы Funke, согласно предварительному отчету.
Однако, как пишет издание, он рассматривал возможность развертывания Бундесвера, если миротворцам придется обеспечить прекращение огня в Украине: «Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе, не сможет оставаться в стороне».
При этом Писториус также сказал: «Возникает вопрос, когда должно быть прекращение огня или мир - и когда станет понятным, как это будет выглядеть».