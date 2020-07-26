Подъем танкера Delfi: сегодня собирают экстренную внеочередную комиссию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня собирают экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации относительно получения Администрацией морских портов Украины права на ликвидацию танкер Делфи из акватории морского порта "Одесса". Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей", - отметил Куцый.
Также Куцый подчеркнул, что Администрация морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ.
"Для этого (сегодня - ред.) я собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации. На днях обнародуем наш общий с Министерством инфраструктуры Украины план подъема. Все детали - впоследствии", - написал Куцый.
По его словам, безапелляционно, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидации и уборка танкера с городского пляжа.
Как сообщалось, очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Первые попытки поднять танкер не удались.
Добавим, Одесский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги по подъему танкера Delfi с акватории морского порта "Одесса". Стоимость тендера составляет более 24,5 млн гривен.