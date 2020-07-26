Підйом танкера Delfi: сьогодні збирають екстрену позачергову комісію

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні збирають екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в Одеській обласній державній адміністрації щодо отримання Адміністрації морських портів України права на ліквідацію танкер Делфі з акваторії морського порту "Одеса". Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею”, — зазначив Куций.

Також Куций наголосив, що Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитись від права на підйом судна та передати повноваження АМПУ.

“Для цього (сьгодні — ред.) я скликаю екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в Одеська обласна державна адміністрація. Днями оприлюднимо наш спільний з Міністерство інфраструктури України план підйому. Всі деталі — згодом”, — написав Куций.

За його словами, безапеляційно, АМПУ в найкоротші терміни повинна взяти на себе реалізацію ліквідації та прибирання танкера з міського пляжу.

Як повідомлялося, чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.

Перші спроби підняти танкер не вдалися.

Додамо, Одеський філіал Адміністрації морських портів України оголосив тендер на послуги з підйому танкера Delfi з акваторії морського порту “Одеса”. Вартість тендеру становить понад 24,5 млн гривень.

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