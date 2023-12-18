"Первый квартал может быть сложным": в Раде рассказали о риске задержки финансовой помощи от Запада

В Киеве убеждены, что Украина получит финансовую помощь от Евросоюза, однако чиновники колеблются на счет того, когда это произойдет. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 26 стран-членов Евросоюза приняли принципиальное решение о том, что нужно включить Украину в многолетний бюджет ЕС, который длится 7 лет.

В нынешнем бюджетном цикле осталось еще 4 года, поэтому помощь Украине рассчитана именно на это время

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В январе должен состояться саммит глав стран-членов Европейского Союза, которые должны принять решение о том, что Украина становится частью семилетнего бюджета ЕС, соответственно, запускается программа Ukraine Facility, к которой мы составляем план реформ. Украина будет получать транши помощи напрямую в государственный бюджет после выполнения условий этого плана - заявила Пидласа.

По ее словам, сейчас почти нет сомнений в том, что этот пакет поддержки будет принят Европейским советом.

Основной вопрос заключается в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, то это будет идеально для нас - объяснила народная избранница.

Дополнение

На саммите ЕС достигнуто принципиальное решение о создании многолетнего фонда финансирования для Украины Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины и указали, что ожидают завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года

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Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предупредил, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС лишь начало. В течение следующих лет Киеву понадобится получить около 70 единогласных решений ЕС.