"Первый квартал может быть сложным": в Раде рассказали о риске задержки финансовой помощи от Запада

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  7873 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
  •  100696 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
  •  105156 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
  •  105358 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
  •  104936 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
  •  104178 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
  •  102305 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  236052 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  245466 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  202529 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  192745 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  239826 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  225827 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  181274 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  157523 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в истории тоннель ХАМАС, где могли ездить транспортные средства

ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в истории тоннель ХАМАС, где могли ездить транспортные средства

  •  108411 просмотра
Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

  •  83964 просмотра
"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба

"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба

  •  66458 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

  •  60607 просмотра
Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине

Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине

  •  44430 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

"Первый квартал может быть сложным": в Раде рассказали о риске задержки финансовой помощи от Запада

Украина ожидает получить финансовую помощь от ЕС в рамках многолетнего бюджета ЕС, а переговоры о первом транше могут быть завершены на саммите ЕС в январе.

Экономика •   •  10682 просмотра
"Первый квартал может быть сложным": в Раде рассказали о риске задержки финансовой помощи от Запада

Экономика Украины в этом году выросла уже более чем на 5% - вице-премьер

За первые 11 месяцев этого года ВВП Украины вырос более чем на 5%, и ожидается, что рост продолжится, несмотря на войну.

Экономика •   •  16055 просмотра
Экономика Украины в этом году выросла уже более чем на 5% - вице-премьер

Ирландия почти в 6 раз сократит выплаты украинским беженцам

Ирландия планирует сократить социальные выплаты для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю и предложить бесплатное жилье только на 90 дней. Цель - справиться с наплывом беженцев.

Общество •   •  12027 просмотра
Ирландия почти в 6 раз сократит выплаты украинским беженцам

ЕС может ввести санкции против росфинмониторинга и его главы - СМИ

Ожидается, что ЕС одобрит 12-й пакет санкций против российской финансовой разведки росфинмониторинга и ее директора юрия чиханчина, что может повлиять на статус россии в ФАТФ и ее международные финансовые отношения.

Политика •   •  13519 просмотра
ЕС может ввести санкции против росфинмониторинга и его главы - СМИ

Залужный отказался комментировать контрнаступление: "Иначе это будет шоу, а не война"

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, отказался обсуждать планы контрнаступления на 2024 год.

Война •   •  14996 просмотра
Залужный отказался комментировать контрнаступление: "Иначе это будет шоу, а не война"

Имения в Буковеле на более 50 миллионов гривен: имущество бывшего военкома с Ривненщины перешло государству

Имущество бывшего начальника Ривненского военкомата Сергея Луцюка стоимостью 51,7 млн грн было арестовано государством по подозрению в незаконном обогащении и нападении на военнослужащего.

Криминал и ЧП •   •  11353 просмотра
Имения в Буковеле на более 50 миллионов гривен: имущество бывшего военкома с Ривненщины перешло государству

Помощник госсекретаря США прибыл в Киев

Помощник Государственного секретаря США Джеймс О'Брайен посетил Украину, засвидетельствовав непоколебимую поддержку со стороны США, как сообщила посол Бриджит Бринк.

Политика •   •  18962 просмотра
Помощник госсекретаря США прибыл в Киев

Конгресс США вряд ли завершит работу над соглашением о безопасности границ и помощи Украине до конца года - Politico

Американские законодатели вряд ли завершат работу над соглашением по безопасности границ и помощи Украине в этом месяце, пишет Politico.

Политика •   •  18466 просмотра
Конгресс США вряд ли завершит работу над соглашением о безопасности границ и помощи Украине до конца года - Politico

Западные компании, которые вышли с российского рынка, понесли убытки на 103 миллиарда долларов - NYT

Западные компании, которые вышли с рынка рф, понесли убытки на общую сумму 103 миллиарда долларов. Президент путин получает выгоду от приобретения активов по более низкой рыночной стоимости и введения высоких налогов на выход из страны.

Новости Мира •   •  18024 просмотра
Западные компании, которые вышли с российского рынка, понесли убытки на 103 миллиарда долларов - NYT

россия разрушила Авдеевский коксохим, его восстановить будет невозможно - гендиректор "Метинвеста"

Авдеевский коксохимический завод будет невозможно восстановить после окончания войны из-за разрушений, нанесенных российскими обстрелами, заявил генеральный директор "Метинвеста" Рыженков. Основные потребители завода, "Азовсталь" и "ММК им. Ильича", также сталкиваются с неопределенным будущим.

Война •   •  18231 просмотра
россия разрушила Авдеевский коксохим, его восстановить будет невозможно - гендиректор "Метинвеста"