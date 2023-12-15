Венгрия не разблокирует 50 млрд евро финпомощи Украине, пока не получит замороженные Еврокомиссией средства

Правительство Венгрии не разблокирует новый пакет финансовой помощи Европейского Союза Украине в 50 млрд евро, пока Будапешт не получит замороженные Еврокомиссией 30 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на этой неделе Еврокомиссия согласилась выделить Венгрии треть из примерно 30 миллиардов евро, которые были заблокированы из-за сворачивания демократических реформ после того, как Будапешт одобрил изменения в судебной системе, которые укрепили независимость судов.

Когда лидеры ЕС снова встретятся в начале следующего года, чтобы рассмотреть пакет помощи на 50 миллиардов евро для Украины, Венгрия, по словам Орбана, сначала убедится, что она получит все "собственные средства".

"Это (заседание по выделению финпомощи Украине - ред.) прекрасная возможность для Венгрии четко дать понять, что она должна получить все, что ей положено", - сказал венгерский премьер-министр.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предупредил, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС лишь начало. В течение следующих лет Киеву понадобится получить около 70 единогласных решений ЕС.