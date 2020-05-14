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Первое заседание обновленной украинской делегации в ТКГ: о чем говорили

Киев • УНН

 • 14212 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела очередное заседание в режиме видеоконференции. На этот раз Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.

Первое заседание обновленной украинской делегации в ТКГ: о чем говорили

“Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, в составе которой — Украина, Россия и ОБСЕ, — это важность выполнения договоренностей лидеров „Нормандской четверки“, достигнутых во время саммита в Париже. Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых.

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Добавляется, что в рамках работы группы по вопросам безопасности Украину поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

“Украина, несмотря на карантинные мероприятия, со своей стороны полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата”, — добавляется в сообщении.

В свою очередь, в СММ ОБСЕ отметили существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.

В частности, в гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести.

“Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате „всех на всех“, определенном в пределах Нормандской встречи 9 декабря 2019 года. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины”, — сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

В частности, Украина призвала соблюдать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.) и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.).

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В частности была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии, и указано, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

“Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей”, — сообщили в Офисе Президента.

Добавляется, что украинская сторона в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

“Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях”, — говорится в сообщении.

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В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.

Напомним, сегодня были запланированы переговоры контактной группы по Донбасса с обновленной украинской делегацией.

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