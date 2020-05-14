Первое заседание обновленной украинской делегации в ТКГ: о чем говорили

“Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, в составе которой — Украина, Россия и ОБСЕ, — это важность выполнения договоренностей лидеров „Нормандской четверки“, достигнутых во время саммита в Париже. Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых.

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Добавляется, что в рамках работы группы по вопросам безопасности Украину поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

“Украина, несмотря на карантинные мероприятия, со своей стороны полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата”, — добавляется в сообщении.

В свою очередь, в СММ ОБСЕ отметили существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.

В частности, в гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести.

“Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате „всех на всех“, определенном в пределах Нормандской встречи 9 декабря 2019 года. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины”, — сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

В частности, Украина призвала соблюдать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.) и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.).

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В частности была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии, и указано, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

“Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей”, — сообщили в Офисе Президента.

Добавляется, что украинская сторона в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

“Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях”, — говорится в сообщении.

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В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.

Напомним, сегодня были запланированы переговоры контактной группы по Донбасса с обновленной украинской делегацией.