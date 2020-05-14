МЗС про візит Козака в Берлін: про жодні ігри за нашою спиною тут не йдеться

“Тема розмови в Берліні очевидна: чому немає прогресу у виконанні Мінська? Українська сторона демонструє проактивний підхід і рішучу налаштованість на мирне врегулювання, пропонує нові ініціативи, зокрема підвищення рівня представленості ТКГ”, — зазначив міністр.

З його слів, очевидним є те, що справа “зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії”.

Кулеба підкреслив, саме це і стало причиною того, чому знадобилась берлінська зустріч.

“До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр (закордонних справ Німеччини — ред.) Маас зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у Нормандському форматі главу МЗС Росії Лаврова. Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як він пройшов. У нас з партнерами діє правило — ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому про жодні ігри за нашою спиною тут не йдеться. Навпаки, ми вдячні німецькій стороні за зусилля з залучення російської сторони до діалогу та пошуку конструктиву”, — підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак, який виступає в ролі “куратора українського напрямку” в Кремлі, прибув до Берліна.

Пізніше, спілкуючись зі ЗМІ, Козак заявив, що в Берліні були проведені консультації по темі України, які “пройшли конструктивно” та були досягнуті угоди про взаємні подальші дії. Представники України не брали участь у цих переговорах.