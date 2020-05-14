МИД о визите Козака в Берлин: ни о каких играх за нашей спиной речь не идет

“Тема разговора в Берлине очевидна: почему нет прогресса в выполнении Минска? Украинская сторона демонстрирует проактивный подход и решительную настроенность на мирное урегулирование, предлагает новые инициативы, в частности повышение уровня представленности ТКГ”, — отметил министр.

По его словам, очевидно, что дело “сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России”.

Кулеба подчеркнул, именно это и стало причиной того, почему понадобилась берлинская встреча.

“Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр (иностранных дел Германии — ред.) Маас смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандской формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет. Наоборот, мы благодарны немецкой стороне за усилия по привлечению российской стороны к диалогу и поиску конструктива”, — подытожил глава МИД.

Напомним, накануне стало известно, что заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, выступающий в роли “куратора украинского направления” в Кремле, прибыл в Берлин.

Позже, общаясь со СМИ, Козак заявил, что в Берлине были проведенные консультации по теме Украины, “прошли конструктивно” и были достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях. Представители Украины не участвовали в этих переговорах.