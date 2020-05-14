Переговори контактної групи щодо Донбасу заплановані на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Чергова зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 14 травня. Про це раніше повідомили в пресслужбі ОПУ, передає УНН.
Так, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у телефонній розмові з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату “запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони”.
В ОБСЄ заявляли, що засідання ТТКГ і її робочих груп були заплановані на 13-14 травня.
Нагадаємо, Україна запропонувала перезавантажити роботу ТКГ.
Раніше Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ.