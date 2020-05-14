Переговори контактної групи щодо Донбасу заплановані на сьогодні

Так, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у телефонній розмові з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату “запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони”.

В ОБСЄ заявляли, що засідання ТТКГ і її робочих груп були заплановані на 13-14 травня.

Нагадаємо, Україна запропонувала перезавантажити роботу ТКГ.

Раніше Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ.