Переговоры контактной группы по Донбассу запланированы на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 14 мая. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ОПУ, передает УНН.
Так, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата "предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны".
В ОБСЕ заявляли, что заседание ТТКГ и ее рабочих групп были запланированы на 13-14 мая.
Напомним, Украина предложила перезагрузить работу ТКГ.
Ранее Президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ.