Переговоры контактной группы по Донбассу запланированы на сегодня

Так, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата "предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны".

В ОБСЕ заявляли, что заседание ТТКГ и ее рабочих групп были запланированы на 13-14 мая.

Напомним, Украина предложила перезагрузить работу ТКГ.

Ранее Президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ.