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Зеленський вважає правильним рішенням зміни у делегації в ТКГ

Київ • УНН

 • 13549 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає правильним кроком “перезавантаження” делегації України в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Про це він сказав журналістам під час візиту до Луганської області, передає кореспондент УНН.

Зеленський вважає правильним рішенням зміни у делегації в ТКГ

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“Ми дійсно, я вважаю, зробили правильний крок. Нас в цьому підтримують і Німеччина, і Франція. Хотілося б, щоб також до цього формату доєдналась Російська Федерація, тому що ми хочемо, щоб все було дуже швидко, щоб люди, які знаходяться на засіданнях ТКГ і мають приймати рішення, щоб вони мали статус — статус державний. Ось і все”, — сказав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський цього тижня “перезавантажив” склад делегації України для участі у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Після цього керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками ЗМІ представив членів делегації України для участі у ТКГ. За словами Єрмака, рішення про утворення такої делегації було зумовлене відсутністю прогресу у перемовинах щодо встановлення миру в Україні та бажанням української сторони активізувати роботу ТКГ. 

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