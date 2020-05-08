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Зеленский считает правильным решением изменения в делегации в ТКГ

Киев • УНН

 • 13548 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным шагом "перезагрузку" делегации Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом он сказал журналистам во время визита в Луганскую область, передает корреспондент УНН.

Зеленский считает правильным решением изменения в делегации в ТКГ

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"Мы действительно, я считаю, сделали правильный шаг. Нас в этом поддерживают и Германия, и Франция. Хотелось бы, чтобы также к этому формату присоединилась Российская Федерация, потому что мы хотим, чтобы все было очень быстро, чтобы люди, которые находятся на заседаниях ТКГ и должны принимать решения, чтобы они имели статус - статус государственный. Вот и все", - сказал Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе "перезагрузил" состав делегации Украины для участия в трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

После этого руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с представителями СМИ представил членов делегации Украины для участия в ТКГ. По словам Ермака, решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира в Украине и желанием украинской стороны активизировать работу ТКГ.

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