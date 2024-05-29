Переходный совет Гаити назначил временным премьер-министром руководителя ЮНИСЕФ

Гаити ищет выход из политического и гуманитарного хаоса: накануне, президентский переходный совет Гаити назначил новым временным премьер-министром 58-летнего врача Гарри Кониля, передает УНН со ссылкой на France24 и Le Monde.

Детали

Переходный президентский совет Гаити, где уже длительное время происходит разгар политического, безопасностного и гуманитарного кризиса, назначил новым временным премьер-министром регионального директора ЮНИСЕФ Гарри Кониля.

Справка

Гарри Кониль, 58-летний врач, был премьер-министром Гаити в течение шести месяцев между 2011 и 2012 годами. Его назначили после отставки премьер-министра Ариэля Генри в марте из-за вспышки насилия в стране.

Переходный президентский совет, созданный в апреле, пытается решить ряд проблем.

Гаити годами сотрясают насилие со стороны вооруженных до зубов банд, которые преимущественно контролируют столицу Порт-о-Пренс. Ситуация обострилась в конце февраля, когда альянс нескольких банд парализовал город серией насильственных действий. Среди прочего, они атаковали полицейские участки и освободили тысячи заключенных из тюрем.

Повстанцы не позволили тогдашнему временному премьер-министру Ариэлю Генри вернуться из зарубежной поездки и заставили его уйти в отставку.

Назначение временного премьер-министра давно назрело, отмечает Le Monde. Кониль должен проложить путь к первым выборам с 2016 года, как глава правительства.

Напомним,

Ранее УНН передавал, что переходный совет Гаити выбрал своим главой в начале мая Эдгара Леблана, бывшего президента Сената.

На Гаити в Оклахоме бандиты убили трех христианских миссионеров в их доме.

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