Расследование Би-Би-Си выявило детский труд в цепях элитной парфюмерии, - жасмин, который использовали поставщики Lancôme и Aerin Beauty, собирали несовершеннолетние, передает УНН.

Детали

Роскошные духи могут быть связаны с детским трудом. Расследование Би-Би-Си в отношении сетей поставок духов выявило, что жасмин, который использовали поставщики Lancôme и Aerin Beauty, собирали несовершеннолетние.

Инсайдеры отрасли сообщили BBC, что несколько компаний, которые владеют многими брендами класса люкс, сжимают бюджеты, формируя низкие зарплаты. Например, в Египте сборщики жасмина подтверждают, что соответствующая политика оплаты труда заставляет их привлекать своих детей.

Экстремальные погодные условия угрожают образованию: правительства стран Азии закрывают школы из-за тяжелой жары

Следует отметить, что жасмин, который используется в Lancôme Idôle L'Intense, происходит из Египта, - в этой стране производится примерно половина мировых запасов цветов жасмина.

Пока точно неизвестно, сколько из более 30 000 человек, задействованных в жасминовой промышленности Египта, являются детьми. Но летом 2023 года ВВС проводила съемки в этом регионе и пообщалась со многими жителями, которые сказали, что низкая цена на жасмин означает, что им нужно привлекать своих детей к своей работе.

В Дании обсуждают ограничение доступа к соцсетям для детей младше 15 лет

BBC отмечает, что их корреспонденты стали свидетелями того, что в четырех разных местах значительное количество сборщиков, работавших на мелких фермах, которые снабжают основные фабрики, были детьми в возрасте до 15 лет. Видеосъемка под прикрытием подтвердила, что среди сборщиков жасмина были дети в возрасте от 12 до 14 лет.

Специальный докладчик ООН по вопросам современных форм рабства Томоя Обоката заявил, что он обеспокоен доказательствами, представленными BBC, которые включали тайную съемку на египетских жасминовых полях во время прошлогоднего сезона сбора урожая.

«На бумаге они [индустрия] обещают так много хороших вещей, таких как прозрачность цепочки поставок и борьба с детским трудом. Если мы посмотрим на эти кадры, то увидим, что они на самом деле не делают того, что обещали».

На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека