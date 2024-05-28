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Бренди парфумів класу люкс ймовірно пов’язані з дитячою працею

Бренди парфумів класу люкс ймовірно пов’язані з дитячою працею

Київ • УНН

 • 124123 перегляди

Розкішні парфумерні бренди Lancôme і Aerin Beauty нібито використовували жасмин, зібраний із застосуванням дитячої праці в Єгипті, згідно з розслідуванням BBC.

Розслідування Бі-Бі-Сі виявило дитячу працю у ланцюгах елітної парфумерії, - жасмин, який використовували постачальники Lancôme і Aerin Beauty, збирали неповнолітні, передає УНН.

Деталі

Розкішні парфуми можуть бути пов'язані з дитячою працею. Розслідування Бі-Бі-Сі щодо мереж постачання парфумів виявило, що жасмин, який використовували постачальники Lancôme і Aerin Beauty, збирали неповнолітні.

Інсайдери галузі повідомили BBC, що кілька компаній, які володіють багатьма брендами класу люкс, стискають бюджети, формуючи низькі зарплати. Наприклад у Єгипті збирачі жасмину підтверджують, що відповідна політика оплати праці змушує їх залучати своїх дітей.

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Слід зазначити, що жасмин, який використовується в Lancôme Idôle L'Intense, походить з Єгипту, - у цій країні виробляється приблизно половина світових запасів квітів жасмину.

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Наразі точно невідомо, скільки з понад 30 000 людей, задіяних у жасминовій промисловості Єгипту, є дітьми. Але влітку 2023 року ВВС проводила зйомки в цьому регіоні та поспілкувалася з багатьма жителями, які сказали, що низька ціна на жасмин означає, що їм потрібно залучати своїх дітей до своєї роботи.

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BBC зазначає, що їх кореспонденти стали свідками того, що в чотирьох різних місцях значна кількість збирачів, які працювали на дрібних фермах, які постачають основні фабрики, були дітьми віком до 15 років. Відеозйомка під прикриттям підтвердила, що  серед збирачів жасмину були діти у віці від 12 до 14 років.

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Спеціальний доповідач ООН з питань сучасних форм рабства Томоя Обоката заявив, що він стурбований доказами, представленими BBC, які включали таємну зйомку на єгипетських жасминових полях під час минулорічного сезону збору врожаю.

"На папері вони [індустрія] обіцяють так багато хороших речей, таких як прозорість ланцюжка поставок і боротьба з дитячою працею. Якщо ми подивимося на ці кадри, то побачимо, що вони насправді не роблять того, що обіцяли".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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