На дитячому майданчику в Індії, внаслідок пожежі, загинуло 24 людини
Київ • УНН
Смертельна пожежа в парку розваг в Індії забрала життя 24 людей, переважно дітей
Щонайменше 24 людини загинули, переважно діти, внаслідок пожежі в парку розваг на заході Індії в суботу. Про це передає УНН із посиланням на AFP та Hindustan Times.
Деталі
Величезна пожежа спалахнула в парку розваг у Раджкоті, в західному штаті Гуджарт, Індія. Щонайменше 24 людини загинули, серед них багато дітей. Про це повідомила місцева влада, яку цитує Hindustan Times.
Офіцер Прабхав Джоші повідомив ЗМІ, що в переповненому залі парку розваг загинули 24 людини, дев'ять осіб були госпіталізовані, але кількість жертв, ймовірно, зросте.
Поліція затримала і допитала чотирьох осіб і намагається встановити власників закладу.
Довідка
У двоповерховій споруді парку розваг перебували понад 300 людей. Коли спалахнула пожежа. "люди опинилися в пастці, коли тимчасова споруда обвалилася біля входу, що ускладнило вихід", - пояснив офіцер пожежної бригади Раджкота Ілеш Кхер. Він зазначив, що полум'я швидко поширювалося через легкозаймисті матеріали.
На гасіння пожежі пішла майже година, в той час як десяток карет швидкої допомоги доставили постраждалих до лікарні. Поліція на місці події повідомила, що тіла загиблих були настільки обвуглені, що їх було важко ідентифікувати. За даними пожежної бригади, причиною пожежі могло стати коротке замикання.
Нагадаємо
УНН передавав, що у місті Раджкот у штаті Гуджарат на заході Індії сталася пожежа. На опублікованих у соцмережах кадрах видно потужні стовпи полум'я та величезні клуби диму.