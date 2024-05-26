На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека
Киев • УНН
В результате пожара в парке развлечений в Раджкоте, Индия, погибли по меньшей мере 24 человека, преимущественно дети.
По меньшей мере 24 человека погибли, преимущественно дети, в результате пожара в парке развлечений на западе Индии в субботу. Об этом передает УНН со ссылкой на AFP и Hindustan Times.
Детали
Огромный пожар вспыхнул в парке развлечений в Раджкоте, в западном штате Гуджарт, Индия. По меньшей мере 24 человека погибли, среди них много детей. Об этом сообщили местные власти, которые цитирует Hindustan Times.
Офицер Прабхав Джоши сообщил СМИ, что в переполненном зале парка развлечений погибли 24 человека, девять человек были госпитализированы, но количество жертв, вероятно, возрастет.
Полиция задержала и допросила четырех человек и пытается установить владельцев заведения.
Справка
В двухэтажном здании парка развлечений находились более 300 человек. Когда вспыхнул пожар. "люди оказались в ловушке, когда временное сооружение обвалилось у входа, что затруднило выход", - пояснил офицер пожарной бригады Раджкота Илеш Кхер. Он отметил, что пламя быстро распространялось из-за легковоспламеняющихся материалов.
На тушение пожара ушел почти час, в то время как десяток карет скорой помощи доставили пострадавших в больницу. Полиция на месте происшествия сообщила, что тела погибших были настолько обуглены, что их было трудно идентифицировать. По данным пожарной бригады, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Напомним
УНН передавал, что в городе Раджкот в штате Гуджарат на западе Индии произошел пожар. На опубликованных в соцсетях кадрах видно мощные столбы пламени и огромные клубы дыма.
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