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Смертельна пожежа в індійському гральному залі забрала життя щонайменше 20 людей

Смертельна пожежа в індійському гральному залі забрала життя щонайменше 20 людей

Київ • УНН

 • 103655 перегляди

Щонайменше 20 людей загинули в результаті масштабної пожежі в гральному залі в Раджкоті, штат Гуджарат, Індія, є побоювання, що під завалами може бути більше жертв.

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок масштабної пожежі в залі гральних автоматів в Індії, повідомляє ВВС з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Деталі

Трагедія сталася у місті Раджкот у штаті Гуджарат на заході країни. На опублікованих у соцмережах кадрах видно потужні стовпи полум'я та величезні клуби диму.

Як запевняє місцева влада, пожежа вже взята під контроль, розпочалася пошуково-рятувальна операція. Є побоювання, що кількість жертв зростатиме: під уламками будівлі можуть знайти нові жертви, у тому числі діти.

Причину займання поки не встановлено. Влада штату оголосила про початок розслідування, яке проведе "спеціальна слідча група".

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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