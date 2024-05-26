Смертельна пожежа в індійському гральному залі забрала життя щонайменше 20 людей
Київ • УНН
Щонайменше 20 людей загинули в результаті масштабної пожежі в гральному залі в Раджкоті, штат Гуджарат, Індія, є побоювання, що під завалами може бути більше жертв.
Щонайменше 20 людей загинули внаслідок масштабної пожежі в залі гральних автоматів в Індії, повідомляє ВВС з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Деталі
Трагедія сталася у місті Раджкот у штаті Гуджарат на заході країни. На опублікованих у соцмережах кадрах видно потужні стовпи полум'я та величезні клуби диму.
Як запевняє місцева влада, пожежа вже взята під контроль, розпочалася пошуково-рятувальна операція. Є побоювання, що кількість жертв зростатиме: під уламками будівлі можуть знайти нові жертви, у тому числі діти.
Причину займання поки не встановлено. Влада штату оголосила про початок розслідування, яке проведе "спеціальна слідча група".
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