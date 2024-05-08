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В Індії заарештували вербувальників, які обманом залучали індійців до армії рф

В Індії заарештували вербувальників, які обманом залучали індійців до армії рф

Київ • УНН

 • 18921 перегляди

В Індії заарештовано двох вербувальників, які обманом змушували індійців вступати до російської армії, обіцяючи добре оплачувану роботу, але після прибуття до рф змушували їх воювати в Україні.

У справі про торгівлю людьми, яких обманом відправляли на службу до російської армії, заарештовано двох вербувальників. Про це повідомило Центральне розслідувальне агенство Індії (CBI), пише УНН.

Деталі

Загалом CBI заарештувало чотирьох громадян Індії, які входять до мережі торгівлі людьми. Заарештовані вербувальники набирали людей у двох південних індійських штатах. Крім них до мережі входили перекладач та візовий агент.

Метою вербувальників були молоді люди, яким обіцяли добре оплачувану роботу в росії. Однак після в'їзду в країну індійців позбавляли паспортів, відправляли до тренувальних таборів і під загрозою в'язниці змушували йти на фронт.

За інформацією CBI, у російську армію завербували 35 громадян Індії. Як мінімум двоє з них загинули, з'ясували Reuters, їхні тіла так і залишились в Україні. У квітні 10 людей повернулися додому, заявили (МВС) Індії.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, чоловіків з Індії та Непалу змушували "вступати до лав російських збройних сил", підписуючись на роботу в росії, Німеччині або Дубаї. Після цього їх відправляли на фронт в Україну. Посольство Індії в москві підтвердило смерть громадянина, завербованого армією рф після того, як його родич повідомив, що його відправили воювати в Україну.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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