В Індії заарештували вербувальників, які обманом залучали індійців до армії рф
Київ • УНН
В Індії заарештовано двох вербувальників, які обманом змушували індійців вступати до російської армії, обіцяючи добре оплачувану роботу, але після прибуття до рф змушували їх воювати в Україні.
У справі про торгівлю людьми, яких обманом відправляли на службу до російської армії, заарештовано двох вербувальників. Про це повідомило Центральне розслідувальне агенство Індії (CBI), пише УНН.
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Загалом CBI заарештувало чотирьох громадян Індії, які входять до мережі торгівлі людьми. Заарештовані вербувальники набирали людей у двох південних індійських штатах. Крім них до мережі входили перекладач та візовий агент.
Метою вербувальників були молоді люди, яким обіцяли добре оплачувану роботу в росії. Однак після в'їзду в країну індійців позбавляли паспортів, відправляли до тренувальних таборів і під загрозою в'язниці змушували йти на фронт.
За інформацією CBI, у російську армію завербували 35 громадян Індії. Як мінімум двоє з них загинули, з'ясували Reuters, їхні тіла так і залишились в Україні. У квітні 10 людей повернулися додому, заявили (МВС) Індії.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, чоловіків з Індії та Непалу змушували "вступати до лав російських збройних сил", підписуючись на роботу в росії, Німеччині або Дубаї. Після цього їх відправляли на фронт в Україну. Посольство Індії в москві підтвердило смерть громадянина, завербованого армією рф після того, як його родич повідомив, що його відправили воювати в Україну.