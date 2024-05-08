В Индии арестовали вербовщиков, которые обманом привлекали индийцев в армию рф

По делу о торговле людьми, которых обманом отправляли на службу в российскую армию, арестованы два вербовщика. Об этом сообщило Центральное расследовательское агентство Индии (CBI), пишет УНН.

Детали

В общем CBI арестовало четырех граждан Индии, которые входят в сеть торговли людьми. Арестованные вербовщики набирали людей в двух южных индийских штатах. Кроме них в сеть входили переводчик и визовый агент.

Целью вербовщиков были молодые люди, которым обещали хорошо оплачиваемую работу в россии. Однако после въезда в страну индийцев лишали паспортов, отправляли в тренировочные лагеря и под угрозой тюрьмы заставляли идти на фронт.

По информации CBI, в российскую армию завербовали 35 граждан Индии. Как минимум двое из них погибли, выяснили Reuters, их тела так и остались в Украине. В апреле 10 человек вернулись домой, заявили (МВД) Индии.

Напомним

Как ранее писал УНН, мужчин из Индии и Непала заставляли "вступать в ряды российских вооруженных сил", подписываясь на работу в россии, Германии или Дубае. После этого их отправляли на фронт в Украину. Посольство Индии в москве подтвердило смерть гражданина, завербованного армией рф после того, как его родственник сообщил, что его отправили воевать в Украину.