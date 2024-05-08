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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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В Индии арестовали вербовщиков, которые обманом привлекали индийцев в армию рф
В Индии арестованы два вербовщика, которые обманом заставляли индийцев вступать в российскую армию, обещая хорошо оплачиваемую работу, но по прибытии в рф заставляли их воевать в Украине.
В Украине изменен порядок бронирования военнообязанных в период мобилизации и на военное время: детали
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, наделив Министерство обороны полномочиями, которые ранее принадлежали Генеральному штабу Вооруженных Сил, в частности, утверждать списки забронированных лиц и подавать их в Министерство экономики для принятия решения.
За 2022-2023 годы парламентарии получили 7 миллиардов гривен дохода: чье состояние выросло больше всего
Несмотря на продолжающуюся войну, доходы 298 украинских депутатов выросли в 2023 году по сравнению с 2022 годом, а общий доход нынешних народных избранников превысил 7 миллиардов гривен.
Украина теряет миллиарды, поскольку до 40% урожая зерновых избегает налогообложения - The Economist
За последние два года Украина потеряла около 3 миллиардов долларов налоговых поступлений из-за того, что около 40% урожая зерновых вывели от налогообложения с помощью различных мошеннических схем.
Украине важна позиция Венгрии: Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира
Президент Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Орбана на Саммит мира и обсудил с ним интеграцию Украины в ЕС, двустороннее сотрудничество и региональную безопасность.
Заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону: есть задачи по ремонтам и защите энергетических объектов
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам утвердить графики ремонтов энергетических объектов и меры по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25, чтобы преодолеть последствия российской агрессии.
В июне ЕСПЧ рассмотрит дело о нарушении рф прав человека в Донецкой и Луганской областях
Европейский суд по правам человека 12 июня проведет устные слушания по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года и во время полномасштабного вторжения россии.
Великобритания высылает из страны российского атташе по вопросам обороны из-за "злонамеренной деятельности"
Великобритания высылает российского атташе по вопросам обороны, отзывает дипломатический статус некоторых российских объектов и ограничивает действие российских дипломатических виз в ответ на "злонамеренную деятельность" москвы и незаконную войну в Украине.
"Не может быть большей пользы": глава Еврокомиссии приветствовала политическое соглашение по доходам от активов рф для Украины
Президент Европейской комиссии приветствовала политическую договоренность, достигнутую странами ЕС по использованию средств от замороженных российских активов для поддержки Украины.
Объемы производства военной техники увеличены втрое - гендиректор "Укроборонпрома"
Украина утроила производство военной техники, включая боеприпасы, артиллерийские снаряды, минометные мины и системы противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.