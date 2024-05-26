Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  112804 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  115560 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  139816 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  129353 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123683 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115671 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107485 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101548 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  98378 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  188853 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  188829 просмотра
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24 мая 2024, 06:00  •  182464 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  260105 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

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20 мая 2024, 12:30  •  393015 просмотра

Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате масштабного пожара в игорном зале в Раджкоте, штат Гуджарат, Индия, есть опасения, что под завалами может быть больше жертв.

Общество •   •  5852 просмотра
Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа

Президент Зеленский ввел санкции против около 70 российских юридических лиц, более 20 средств массовой информации, таких как НТВ, "Первый канал", газеты "Известия" и "Московский комсомолец", а также некоторых украинских компаний в ответ на действия России.

политика •   •  7016 просмотра
Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, - Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны: 110 боевых столкновений, 5 ракетных обстрелов, 34 авиаудара и 381 беспилотник-камикадзе, которые применил враг, тогда как украинские войска продолжают решительно противостоять попыткам России продвинуться вперед.

Война •   •  6108 просмотра
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, - Генштаб

Госдепартамент США прокомментировал военные учения Китая в Тайваньском проливе

Китай провел военные учения вокруг Тайваня, имитируя нападения и высадку на корабли после инаугурации нового президента Тайваня Лай Цинцзю, что заставило Государственный департамент США выразить «глубокую обеспокоенность» и призвать Пекин действовать сдержанно для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Война •   •  6349 просмотра
Госдепартамент США прокомментировал военные учения Китая в Тайваньском проливе

В результате вражеских обстрелов на Херсонщине ранены три женщины

Три женщины были ранены в результате российского обстрела в селе Камышаны Херсонской области, получив ранения от минно-взрывных травм до черепно-мозговых травм и контузий.

Общество •   •  5440 просмотра
В результате вражеских обстрелов на Херсонщине ранены три женщины

Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Война •   •  5691 просмотра
Аргентина планирует присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Задержаны двое подозреваемых по делу о смертельном лесном пожаре в Чили

Двое подозреваемых, среди которых бывший работник лесного хозяйства и пожарный, были задержаны по обвинению в причинении смертоносного лесного пожара в чилийском регионе Вальпараисо в феврале, который унес жизни более 100 человек.

Общество •   •  7755 просмотра
Задержаны двое подозреваемых по делу о смертельном лесном пожаре в Чили

Количество пострадавших в результате удара по центру Харькова возросло до 20

Двадцать человек, в том числе 14-летний мальчик, 11 мужчин и 8 женщин, получили ранения в результате российского ракетного обстрела центра Харькова 25 мая.

Общество •   •  10871 просмотра
Количество пострадавших в результате удара по центру Харькова возросло до 20

Греция заявила, что закроет путь в ЕС Северной Македонии: в чем причина

Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил новое руководство Северной Македонии, что Афины заблокируют ее путь к членству в ЕС, если она не выполнит соглашение 2018 года об изменении названия страны на Северную Македонию.

Общество •   •  10306 просмотра
Греция заявила, что закроет путь в ЕС Северной Македонии: в чем причина

В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе

Три человека были ранены в результате атаки беспилотника-камикадзе на Никополь в Днепропетровской области, 66-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Война •   •  11906 просмотра
В Никополе увеличилось количество раненых в результате атаки дронами-камикадзе