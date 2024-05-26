Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате масштабного пожара в зале игровых автоматов в Индии, сообщает ВВС со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла в городе Раджкот в штате Гуджарат на западе страны. На опубликованных в соцсетях кадрах видны мощные столбы пламени и огромные клубы дыма.

Как уверяют местные власти, пожар уже взят под контроль, началась поисково-спасательная операция. Есть опасения, что количество жертв будет расти: под обломками здания могут найти новые жертвы, в том числе дети.

Причина возгорания пока не установлена. Власти штата объявили о начале расследования, которое проведет "специальная следственная группа".

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