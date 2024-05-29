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Перехідна рада Гаїті призначила тимчасовим прем'єр-міністром керівника ЮНІСЕФ

Перехідна рада Гаїті призначила тимчасовим прем'єр-міністром керівника ЮНІСЕФ

Київ • УНН

 • 22725 перегляди

Перехідна рада Гаїті призначила регіонального директора ЮНІСЕФ Гаррі Коніля, 58-річного лікаря, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра у 2011-2012 роках, новим тимчасовим прем'єр-міністром, який має вивести країну з політичної, безпекової та гуманітарної кризи.

Гаїті шукає вихід із політичного та гуманітарного хаосу: напередодні, президентська перехідна рада Гаїті призначила новим тимчасовим прем'єр-міністром 58-річного лікаря Гаррі Коніля, передає УНН із посиланням на France24 та Le Monde.

Деталі

Перехідна президентська рада Гаїті, де вже тривалий час відбувається розпал політичної, безпекової та гуманітарної кризи, призначила новим тимчасовим прем'єр-міністром регіонального директора ЮНІСЕФ Гаррі Коніля.

Довідка

Гаррі Коніль, 58-річний лікар, був прем'єр-міністром Гаїті протягом шести місяців між 2011 і 2012 роками. Його призначили після відставки прем'єр-міністра Аріеля Генрі в березні через спалах насильства в країні.

Перехідна президентська рада, створена у квітні, намагається вирішити низку проблем.

Гаїті роками стрясають насильство з боку озброєних до зубів банд, які переважно контролюють столицю Порт-о-Пренс. Ситуація загострилася наприкінці лютого, коли альянс кількох банд паралізував місто серією насильницьких дій. Серед іншого, вони атакували поліцейські дільниці та звільнили тисячі в'язнів із в'язниць.

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Повстанці не дозволили тодішньому тимчасовому прем'єр-міністру Аріелю Генрі повернутися із закордонної поїздки та змусили його піти у відставку.

Призначення тимчасового прем'єр-міністра давно назріло, зауважує Le Monde. Коніль має прокласти шлях до перших виборів із 2016 року, як глава уряду.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що перехідна рада Гаїті вибрала своїм очільником на початку травня Едгара Леблана, колишнього президента Сенату.

На Гаїті в Оклахомі бандити вбили трьох християнських місіонерів у їхньому будинку.

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