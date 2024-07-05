В кремле завершились переговоры российского диктатора владимира путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь путина - дмитрий песков, пишут росСМИ, передает УНН.

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Как указал песков, встреча путина и Орбана длилась почти три часа.

Как отметил помощник путина юрий ушаков, путин и Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся Украины.

"Нормально все. Премьер и президент друг друга хорошо знают, доверяют, поэтому был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, которые касаются, прежде всего, украинского кризиса", - прокомментировал Ушаков встречу.

Также заявил, что Виктор Орбан не передавал какого-либо послания владимиру путину от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что он находится с миссией по "установлению фактов" и не ведет переговоров от имени Европейского Союза по войне в Украине,

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на визит премьер-министра Венгрии в Москву, заявив, что он был осуществлен без согласия или координации с Украиной, а также напомнило основной принцип - "никаких договоренностей по Украине без Украины".