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Пентагон провел успешные испытания нового гиперзвукового оружия

Пентагон провел успешные испытания нового гиперзвукового оружия

Киев  •  УНН

 • 3918 просмотра

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США успешно протестировали гиперзвуковую ракету с космической станции мыса Канаверал. Это второй успешный тест All Up Round в этом году, что приближает передачу технологии военным.

Пентагон успешно испытал гиперзвуковую ракету

Офис быстрых возможностей и критических технологий армии США, в сотрудничестве с программами стратегических систем ВМС США, недавно успешно завершил комплексный полетный тест обычной гиперзвуковой ракеты с космической станции мыса Канаверал, Флорида.

Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

Детали

Этот тест является продолжением нескольких испытаний, во время которых общий гиперзвуковой планер достиг гиперзвуковой скорости на определенных дистанциях, и показывает, что мы можем передать эту способность в руки военных

- заявила секретарь армии Кристин Вормут.

Это второй успешный комплексный полетный тест All Up Round (AUR) в этом году, а также первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия.

Этот тест является важным этапом в развитии одной из наших самых современных систем оружия. Во время подготовки к первой поставке этой системы нашим партнерам из армии, мы продолжим работать над интеграцией системы Conventional Prompt Strike на кораблях ВМС, чтобы сохранить наше лидерство как наиболее мощной боевой силы в мире

- отметил секретарь ВМС Карлос Дель Торро.

Данные, полученные во время этого теста, помогут армии США впервые развернуть общую гиперзвуковую ракету AUR, а также обеспечат ее использование ВМС США на море.

Этот тест является демонстрацией успешного сотрудничества ВМС и армии, позволившего разработать трансформационное гиперзвуковое оружие, которое предоставит непревзойденные возможности для выполнения совместных боевых задач

- заявил вице-адмирал Джонни Р. Вольф-младший, директор программ стратегических систем ВМС США, который является главным разработчиком общей гиперзвуковой ракеты.

Совместная гиперзвуковая ракета AUR поддерживает национальную оборонную стратегию и предоставит командующим боевых подразделений различные возможности для поддержки и укрепления интегрированного сдерживания и построения устойчивых преимуществ для Общих сил.

Гиперзвуковые системы, летящие со скоростью более пяти махов (Mach 5), сочетают высокую скорость, дальность, маневренность и высоту, что позволяет быстро и эффективно уничтожать труднодоступные и хорошо защищенные цели.

Реактивность, маневренность и живучесть гиперзвуковых вооружений не имеют равных среди традиционных средств точного поражения целей, особенно в условиях запрета доступа или ограничения зон

- отметил генерал-лейтенант Роберт А. Раш, директор по гиперзвуковым технологиям, направленной энергии, космосу и быстрым закупкам RCCTO.

Программы RCCTO армии США и SSP ВМС работают вместе, чтобы быстро развернуть наземные и морские варианты гиперзвуковой системы оружия, которая будет удовлетворять критические потребности совместного боевого использования.

Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных тестов позволяют осуществить более агрессивный график доставки и реализовать экономию средств.

Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать новые угрозы и сохранять преимущество на поле боя.

Напомним,

Британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на  бронеавтомобиль успешно уничтожила беспилотные летательные аппараты. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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