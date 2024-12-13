Пентагон провел успешные испытания нового гиперзвукового оружия

Пентагон успешно испытал гиперзвуковую ракету

Офис быстрых возможностей и критических технологий армии США, в сотрудничестве с программами стратегических систем ВМС США, недавно успешно завершил комплексный полетный тест обычной гиперзвуковой ракеты с космической станции мыса Канаверал, Флорида.

Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

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Этот тест является продолжением нескольких испытаний, во время которых общий гиперзвуковой планер достиг гиперзвуковой скорости на определенных дистанциях, и показывает, что мы можем передать эту способность в руки военных - заявила секретарь армии Кристин Вормут.

Это второй успешный комплексный полетный тест All Up Round (AUR) в этом году, а также первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия.

Этот тест является важным этапом в развитии одной из наших самых современных систем оружия. Во время подготовки к первой поставке этой системы нашим партнерам из армии, мы продолжим работать над интеграцией системы Conventional Prompt Strike на кораблях ВМС, чтобы сохранить наше лидерство как наиболее мощной боевой силы в мире - отметил секретарь ВМС Карлос Дель Торро.

Данные, полученные во время этого теста, помогут армии США впервые развернуть общую гиперзвуковую ракету AUR, а также обеспечат ее использование ВМС США на море.

Этот тест является демонстрацией успешного сотрудничества ВМС и армии, позволившего разработать трансформационное гиперзвуковое оружие, которое предоставит непревзойденные возможности для выполнения совместных боевых задач - заявил вице-адмирал Джонни Р. Вольф-младший, директор программ стратегических систем ВМС США, который является главным разработчиком общей гиперзвуковой ракеты.

Совместная гиперзвуковая ракета AUR поддерживает национальную оборонную стратегию и предоставит командующим боевых подразделений различные возможности для поддержки и укрепления интегрированного сдерживания и построения устойчивых преимуществ для Общих сил.

Гиперзвуковые системы, летящие со скоростью более пяти махов (Mach 5), сочетают высокую скорость, дальность, маневренность и высоту, что позволяет быстро и эффективно уничтожать труднодоступные и хорошо защищенные цели.

Реактивность, маневренность и живучесть гиперзвуковых вооружений не имеют равных среди традиционных средств точного поражения целей, особенно в условиях запрета доступа или ограничения зон - отметил генерал-лейтенант Роберт А. Раш, директор по гиперзвуковым технологиям, направленной энергии, космосу и быстрым закупкам RCCTO.

Программы RCCTO армии США и SSP ВМС работают вместе, чтобы быстро развернуть наземные и морские варианты гиперзвуковой системы оружия, которая будет удовлетворять критические потребности совместного боевого использования.

Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных тестов позволяют осуществить более агрессивный график доставки и реализовать экономию средств.

Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать новые угрозы и сохранять преимущество на поле боя.

Напомним,

Британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на бронеавтомобиль успешно уничтожила беспилотные летательные аппараты.