Во время встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера КНР Си Цзиньпина стороны возможно усиление сотрудничества между Китаем и ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД КНР.

Детали

Си Цзиньпин поздравил Венгрию с началом председательства в Европейском Союзе и подчеркнул, что между Китаем и Европой нет геополитических конфликтов или фундаментальных конфликтов интересов - резюмировали в МИД Китая относительно встречи Орбана и Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения КНР и ЕС имеют стратегическое значение и глобальное влияние, обе стороны должны придерживаться правильного тона сотрудничества, поддерживать двустороннюю открытость и способствовать глобальному миру, стабильности и развитию.

Надеемся, что Венгрия как страна, председательствующая в Европейском Союзе, будет играть активную роль в содействии здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и ЕС и достижении позитивного взаимодействия - заявил лидер КНР.

В свою очередь Орбан назвал Китай важной стабилизирующей силой в продвижении мира во всем мире и заявил, что Венгрия стремится активизировать стратегическую коммуникацию и координацию с Китаем.

Венгрия выступает за укрепление сотрудничества с Китаем, выступает против лагерного противостояния и экономического отмежевания от Китая, а также будет воспринимать председательство в Евросоюзе как возможность активно способствовать здоровому развитию отношений между ЕС и Китаем - подчеркнул глава венгерского правительства.

Дополнение

Также в Пекине подчеркнули, что Китай по-своему активно продвигает мирные переговоры для завершения войны в Украине, поощряя и поддерживая все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса.

Отмечается, что КНР и Венгрия разделяют одинаковые основные предложения и направление усилий.

Также Пекин готов продолжать поддерживать связь с Венгрией и соответствующими сторонами.

Напомним,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Пекин назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины, встретившись с главой Китая Си Цзиньпином