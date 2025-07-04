Патрульные предупредили об усложненном движении на Одесской трассе: какова причина
Киев • УНН
На 137 км автодороги Киев - Одесса, М-05, вблизи села Юрковка Белоцерковского района, перевернулся грузовик с зерном. Движение в направлении Одессы затруднено, перекрыты две полосы.
На Одесской трассе в Киевской области перевернулся грузовик с зерном. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Юрковка Белоцерковского района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева в Telegram.
Детали
Грузовик перевернулся на 137 км автодороги Киев - Одесса, М-05. Движение в направлении Одессы затруднено: перекрыты две полосы движения.
Патрульные на месте происшествия обеспечивают движение. Объезд осуществляется по полосе движения в направлении Киева. Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения
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