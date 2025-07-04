Патрульные предупредили об усложненном движении на Одесской трассе: какова причина

На Одесской трассе в Киевской области перевернулся грузовик с зерном. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Юрковка Белоцерковского района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева в Telegram.

Детали

Грузовик перевернулся на 137 км автодороги Киев - Одесса, М-05. Движение в направлении Одессы затруднено: перекрыты две полосы движения.

Патрульные на месте происшествия обеспечивают движение. Объезд осуществляется по полосе движения в направлении Киева. Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения - говорится в сообщении.

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