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Патрульні попередили про усладнений рух на Одеській трасі: яка причина

Київ • УНН

 • 164 перегляди

На 137 км автодороги Київ - Одеса, М-05, поблизу села Юрківка Білоцерківського району, перекинулася вантажівка із зерном. Рух у напрямку Одеси ускладнений, перекрито дві смуги.

Патрульні попередили про усладнений рух на Одеській трасі: яка причина

На Одеській трасі у Київській області перекинулася вантажівка з зерном. Дорожно-транспортна пригода сталася в районі села Юрківка Білоцерківського району. Про це УНН повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Києва у Telegram.

Деталі

Вантажівка перекинулася на 137 км автодороги Київ - Одеса, М-05. Рух у напрямку Одеси ускладнений: перекрито дві смуги руху.

Патрульні на місці події забезпечують рух. Об'їзд здійснюється по смузі руху в напрямку Києва. Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження

- йдеться у повідомленні.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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