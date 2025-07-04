Патрульні попередили про усладнений рух на Одеській трасі: яка причина

На Одеській трасі у Київській області перекинулася вантажівка з зерном. Дорожно-транспортна пригода сталася в районі села Юрківка Білоцерківського району. Про це УНН повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Києва у Telegram.

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Вантажівка перекинулася на 137 км автодороги Київ - Одеса, М-05. Рух у напрямку Одеси ускладнений: перекрито дві смуги руху.

Патрульні на місці події забезпечують рух. Об'їзд здійснюється по смузі руху в напрямку Києва. Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження - йдеться у повідомленні.

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