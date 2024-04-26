Парламент на ближайшем заседании рассмотрит заявление от Сольского об отставке - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на ближайшем заседании парламента рассмотрят заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Что касается, верно, уважаемого господина министра, да, мы получили заявление, как я сообщил в своих социальных сетях, это просьба министра. А дальше это, конечно, вопрос уже соответствующих правоохранительных и судебных органов. И я хочу, чтобы все четко поняли, что для нас очень важно, чтобы в демократической стране точку в любых таких спорах, в любых преследованиях ставили именно судебные органы. И поэтому свою политическую работу парламент сделает, и на ближайшем заседании мы рассмотрим этот вопрос - сказал Стефанчук.

Дополнение

ВАКС в пятницу, 26 апреля, избрал меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с возможностью залога в 75,7 млн гривен.

Источники УНН сообщили, что за Сольского сегодня был внесен залог

Напомним

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

25 апреля в Верховную Раду поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.