"Пар не будет обязательным": Туск сообщил, что ЕС согласился на уступки фермерам в ключевом вопросе, объявление сделают сегодня

Европейская комиссия по результатам переговоров согласилась освободить фермеров от обязательного залужения 4 процентов земель под паром. Об этом сообщил в соцсети X премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с президентом Еврокомиссии Усрулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Последние новости! Конкретика для фермеров: с этого года пар не будет обязательным. Это результат моих переговоров с председателем Комиссии. Другие подробности будут объявлены сегодня позже - написал Туск в соцсети X.

Как отмечает преслужба Еврокомиссии, новые предложения предусматривают освобождение малых хозяйств площадью менее 10 га от контроля и штрафов, связанных с требованиями по соблюдению условий.

Еще одно предложение изменит обязательство фермеров не выращивать сельскохозяйственные культуры на части своей земли, так называемый GAEC 8.

По данным The Independent еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства указал, что план европейских политиков по замене требования к фермерам оставлять землю под паром добровольной схемой был задержан из-за разногласий относительно деталей. А именно - публикация была задержана из-за спора о времени внесения некоторых изменений, но объявление должно быть сделано в течение нескольких часов, а не дней.

Дополнение

Европейское требование GAEC 8 по содержанию земли под паром - это одна из главных претензий фермеров к Европейскому зеленому курсу, из-за которой они начали протесты в ряде стран Европы.

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