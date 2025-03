Пандемия: США уведомили ООН о выходе из состава ВОЗ в 2021 году

“6 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года”, — сказал он.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ. “Данные условия включают предупреждение (о выходе) за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией”, — уточнил он.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом хозяин Белого дома в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Breaking News: The U.S. gave formal notice of its withdrawal from the WHO. Effective in 2021, the move will cut off one of the organization’s top aid sources. https://t.co/vKnzQYtiAb pic.twitter.com/5GBTAC3hNM

— The New York Times (@nytimes) July 7, 2020