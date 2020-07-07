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Пандемия: США уведомили ООН о выходе из состава ВОЗ в 2021 году

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КИЕВ. 8 июля. УНН. США сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет УНН также со ссылкой на The New York Times.

“6 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года”, — сказал он.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ. “Данные условия включают предупреждение (о выходе) за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией”, — уточнил он.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом хозяин Белого дома в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Breaking News: The U.S. gave formal notice of its withdrawal from the WHO. Effective in 2021, the move will cut off one of the organization’s top aid sources. https://t.co/vKnzQYtiAb pic.twitter.com/5GBTAC3hNM

— The New York Times (@nytimes) July 7, 2020

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