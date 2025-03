Пандемія: США повідомили ООН про вихід зі складу ВООЗ у 2021 році

“6 липня 2020 року Сполучені Штати Америки повідомили генерального секретаря ООН в якості відповідальної особи при заснуванні в 1946 році Всесвітньої організації охорони здоров’я про вихід з ВООЗ, який набирає чинності з 6 липня 2021 року”, — сказав він.

Дюжаррік зазначив, що генсек ООН повинен буде перевірити, чи виконали США всі умови, передбачені процедурою виходу з ВООЗ. “Дані умови включають попередження (про вихід) за один рік і повне погашення фінансових зобов’язань перед організацією”, — уточнив він.

Президент США Дональд Трамп 29 травня оголосив, що Вашингтон має намір повністю припинити відносини з ВООЗ, оскільки її керівництво відмовилося від проведення перетворень, на яких наполягала американська адміністрація. При цьому господар Білого дому в черговий раз звинуватив ВООЗ в тому, що вона нібито виявилася під повним контролем Китаю. За версією Трампа, влада КНР і керівництво ВООЗ не вжили належних заходів у зв’язку з поширенням нового коронавірусу.

Breaking News: The US gave formal notice of its withdrawal from the WHO. Effective in 2021, the move will cut off one of the organization’s top aid sources. https://t.co/vKnzQYtiAb pic.twitter.com/5GBTAC3hNM

— The New York Times (@nytimes) July 7, 2020