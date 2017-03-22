П.Климкин осудил атаку у парламента Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил атаку у стен парламента Великобритании в Лондоне. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Решительно осуждаю отвратительное нападение на парламент Великобритании в Лондоне. Наши мысли с пострадавшими и их родственниками ", - написал П.Климкин.
Strongly condemn heinous attack at UK parliament in London. Our thoughts are with the victims and their relatives.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 марта 2017 г
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку у парламента террористическим актом .