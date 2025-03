П.Климкин осудил атаку у парламента Великобритании

"Решительно осуждаю отвратительное нападение на парламент Великобритании в Лондоне. Наши мысли с пострадавшими и их родственниками ", - написал П.Климкин.

Strongly condemn heinous attack at UK parliament in London. Our thoughts are with the victims and their relatives.

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 марта 2017 г

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку у парламента террористическим актом .