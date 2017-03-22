П.Клімкін засудив атаку біля парламенту Великобританії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив атаку біля стін парламенту Великої Британії у Лондоні. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Рішуче засуджую огидний напад на парламент Великобританії в Лондоні. Наші думки з постраждалими та їхніми родичами”, — написав П.Клімкін.
Strongly condemn heinous attack at UK parliament in London. Our thoughts are with the victims and their relatives.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 березня 2017 р.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.