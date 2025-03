П.Клімкін засудив атаку біля парламенту Великобританії

“Рішуче засуджую огидний напад на парламент Великобританії в Лондоні. Наші думки з постраждалими та їхніми родичами”, — написав П.Клімкін.

Strongly condemn heinous attack at UK parliament in London. Our thoughts are with the victims and their relatives.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 березня 2017 р.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.