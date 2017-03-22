П.Клімкін засудив атаку біля парламенту Великобританії

“Рішуче засуджую огидний напад на парламент Великобританії в Лондоні. Наші думки з постраждалими та їхніми родичами”, — написав П.Клімкін.

Strongly condemn heinous attack at UK parliament in London. Our thoughts are with the victims and their relatives.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.