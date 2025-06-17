Ответственность за депортацию украинских детей и использование их в войне: Рада приняла закон в целом

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за незаконное перемещение или депортацию ребенка, неоправданную задержку репатриации ребенка, вербовку или использование ребенка для участия в вооруженном конфликте, военных (боевых) действиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12170 и нардепа Ярослава Железняка.

Детали

№12170 - Установление ответственности за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка, вербовку и использование ребенка в военных целях представителем иностранного государства. В целом (252) - сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, планируется дополнить статью 438 Уголовного кодекса "Военные преступления" нормой "незаконные перемещения или депортация ребенка, неоправданная задержка репатриации ребенка, вербовка или использование ребенка для участия в вооруженном конфликте, военных (боевых) действиях".

В настоящее время статья 438 предусматривает, что военные преступления - это жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны.

Наказание за такое нарушение останется неизменным - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть четырех детей, которые в течение лет оккупации подвергались давлению, притеснению и откровенной травле на временно захваченных врагом территориях и в россии.