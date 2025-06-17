Ответственность за депортацию украинских детей и использование их в войне: Рада приняла закон в целом

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 46195 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 105154 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 103529 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 144209 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 148282 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 125616 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 105855 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 178338 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83253 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80498 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.3м/с
55%
748мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17 июня, 05:19 • 81832 просмотра
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 74518 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов17 июня, 06:45 • 123143 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора08:28 • 52611 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 27603 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 243929 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 268884 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 292595 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 363783 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 416896 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 78922 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 93842 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 155862 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 178700 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 117744 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Ответственность за депортацию украинских детей и использование их в войне: Рада приняла закон в целом

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Внесены изменения в Уголовный кодекс относительно наказания за депортацию, вербовку детей в военные действия. За нарушение предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ответственность за депортацию украинских детей и использование их в войне: Рада приняла закон в целом

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за незаконное перемещение или депортацию ребенка, неоправданную задержку репатриации ребенка, вербовку или использование ребенка для участия в вооруженном конфликте, военных (боевых) действиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12170 и нардепа Ярослава Железняка.

Детали

№12170 - Установление ответственности за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка, вербовку и использование ребенка в военных целях представителем иностранного государства. В целом (252)

- сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, планируется дополнить статью 438 Уголовного кодекса "Военные преступления" нормой "незаконные перемещения или депортация ребенка, неоправданная задержка репатриации ребенка, вербовка или использование ребенка для участия в вооруженном конфликте, военных (боевых) действиях".

В настоящее время статья 438 предусматривает, что военные преступления - это жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны.

Наказание за такое нарушение останется неизменным - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть четырех детей, которые в течение лет оккупации подвергались давлению, притеснению и откровенной травле на временно захваченных врагом территориях и в россии.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9