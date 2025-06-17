Відповідальність за депортацію українських дітей та використання їх у війні: Рада ухвалила закон в цілому

Внесено зміни до Кримінального кодексу щодо покарання за депортацію, вербування дітей у військові дії. За порушення передбачено позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення або депортація дитини, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування або використання дитини для участі у збройному конфлікті, воєнних (бойових) діях. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №12170 та нардепа Ярослава Железняка. Деталі №12170 - Встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях представником іноземної держави. В цілому (252) - повідомив Железняк. Відповідно до законопроєкту, планується доповнити статтю 438 Кримінального кодексу "Воєнні злочини" нормою "незаконні переміщення або депортація дитини, невиправдана затримка репатріації дитини, вербування або використання дитини для участі у збройному конфлікті, воєнних (бойових) діях". Нині стаття 438 передбачає, що воєнні злочини - це жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни. Покарання за таке порушення залишиться незмінним - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Нагадаємо В Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути чотирьох дітей, які протягом років окупації піддавалися тиску, гнобленню та відвертому цькуванню на тимчасово захоплених ворогом територіях та в росії.