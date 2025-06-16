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Отца двукратного олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена признали виновным в нападении на дочь, но дали условный срок

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Отца Якоба Ингебригтсена признали виновным в нападении на дочь Ингрид, но дали условный срок. Его обвиняли в физическом и словесном насилии, но оправдали по обвинениям в отношении сына Якоба.

Отца двукратного олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена признали виновным в нападении на дочь, но дали условный срок

Гьерта Ингебригтсена, отца и бывшего тренера звездного норвежского бегуна Якоба Ингебригтсена, признали виновным в нападении на его младшую дочь Ингрид, однако суд ограничился условным приговором, не назначив реального заключения. В то же время его оправдали по обвинениям в насилии над самим Якобом из-за нехватки доказательств. Об этом пишет УНН со ссылкой на TheGuardian.

Детали

Как сообщает издание, отца двукратного олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена "признали виновным в том, что он ударил младшую сестру норвежской бегуньи Ингрид мокрым полотенцем, и приговорили к 15 дням условного срока". Однако Гьерт Ингебригтсен, который тренировал своего сына Якоба до игр в Токио в 2021 году, ранее был оправдан по тем же обвинениям против Якоба.

Ингрид, которая покинула семейный дом в возрасте 15 лет после серии инцидентов, также получила компенсацию в размере 10 000 крон (около тысячи долларов) по решению суда.

Прокуроры требовали для Гьерта заключения на два с половиной года за то, что, по их словам, было "режимом физического и словесного насилия" в отношении Якоба и его младшей сестры Ингрид, который длился десять лет. Это произошло после показаний Якоба, который заявил, что "стал жертвой домашнего насилия со стороны своего отца, который бил его кулаками и ногами, а также контролировал".

В начале шестинедельного судебного разбирательства Якоб утверждал, что когда ему было восемь лет, его отец "много раз" бил его по голове после того, как на него пожаловались учителя в школе. Якоб утверждал, что примерно в то же время произошел другой инцидент: он играл на улице на самокате, когда отец "набросился на него и ударил ногой в живот".

Суд также заслушал информацию о том, что Гьерт применял угрозы, принуждение и насилие к младшей сестре Джейкона, Ингрид, в частности "бил" ее по лицу мокрым полотенцем в 2022 году после того, как отказался позволить ей играть на улице с друзьями.

В суде Гьерт признал, что иногда был требовательным, когда тренировал своих трех сыновей, Якоба, Хенрика и Филипа, к получению крупных международных титулов. 59-летний мужчина также признал, что "однажды выбросил семейную PlayStation из окна второго этажа после ссоры". Однако он отрицал все обвинения в жестоком обращении и расплакался, когда заявил суду, что никогда в жизни никого не бил.

Он также признался, что сожалеет о разрыве отношений с Ингрид, которая покинула семейный дом в 15 лет после инцидента с полотенцем.

Я скучаю по ней каждый день. Она последнее, о чем я думаю, когда ложусь спать вечером, и первое, о чем я думаю, когда просыпаюсь утром. Потеря огромна

- сказал Гьерт.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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