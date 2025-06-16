Батька дворазового олімпійського чемпіона Якоба Інгебрігтсена визнали винним у нападі на доньку, але дали умовний термін

Г’єрта Інгебрігтсена, батька та колишнього тренера зіркового норвезького бігуна Якоба Інгебрігтсена, визнали винним у нападі на його молодшу доньку Інгрід, однак суд обмежився умовним вироком, не призначивши реального ув’язнення. Водночас його виправдали за звинуваченнями у насильстві над самим Якобом через брак доказів. Про це пише УНН із посиланням на TheGuardian.

Деталі

Як повідомляє видання, батька дворазового олімпійського чемпіона Якоба Інгебрігтсена "визнали винним у тому, що він ударив молодшу сестру норвезької бігунки Інгрід мокрим рушником, і засудили до 15 днів умовного терміну". Однак Г'єрт Інгебрігтсен, який тренував свого сина Якоба до ігор у Токіо у 2021 році, раніше був виправданий за тими ж звинуваченнями проти Якоба.

Інгрід, яка покинула сімейний будинок у віці 15 років після серії інцидентів, також отримала компенсацію у розмірі 10 000 крон (близько тисячі доларів) за рішенням суду.

Прокурори вимагали для Г'єрта ув'язнення на два з половиною роки за те, що, за їхніми словами, було "режимом фізичного та словесного насильства" щодо Якоба та його молодшої сестри Інгрід, який тривав десять років. Це сталося після свідчень Якоба, який заявив, що "став жертвою домашнього насильства з боку свого батька, який бив його кулаками та ногами, а також контролював".

На початку шеститижневого судового розгляду Якоб стверджував, що коли йому було вісім років, його батько "багато разів" бив його по голові після того, як на нього поскаржилися вчителі у школі. Якоб стверджував, що приблизно в той самий час стався інший інцидент: він грався на вулиці на самокаті, коли батько "накинувся на нього та вдарив ногою в живіт".

Суд також заслухав інформацію про те, що Г'єрт застосовував погрози, примус та насильство до молодшої сестри Джейкона, Інгрід, зокрема "бив" її по обличчю мокрим рушником у 2022 році після того, як відмовився дозволити їй гратися на вулиці з друзями.

У суді Г'єрт визнав, що іноді був вимогливим, коли тренував своїх трьох синів, Якоба, Хенріка та Філіпа, до здобуття великих міжнародних титулів. 59-річний чоловік також визнав, що "одного разу викинув сімейну PlayStation з вікна другого поверху після сварки". Однак він заперечив усі звинувачення у жорстокому поводженні та розплакався, коли заявив суду, що ніколи в житті нікого не бив.

Він також зізнався, що шкодує про розрив стосунків з Інгрід, яка покинула сімейний дім у 15 років після інциденту з рушником.

Я сумую за нею щодня. Вона останнє, про що я думаю, коли лягаю спати ввечері, і перше, про що я думаю, коли прокидаюся вранці. Втрата величезна - сказав Г’єрт.

Девід Бекхем отримає лицарське звання з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ