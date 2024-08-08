Отключения не прогнозируются, без электричества почти 500 населенных пунктов - Укрэнерго

В Украине потребление электроэнергии остается высоким. Отключения сегодня не прогнозируются. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 487 населенных пунктов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, 8 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления такой же, как вчера, 7 августа. Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется", - указали в Укрэнерго.

"Ситуация в энергосистеме остается стабильной", - добавили в Минэнерго.

Вчера, 7 августа, максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки.

Украинцев при этом призвали, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 487 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Киевской и Черниговской областях, сообщили в Укрэнерго.

При этом Минэнерго сообщает о следующем:

Южный регион: за минувшие сутки краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Питание восстановлено.

Центральный регион: частично обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание для всех потребителей восстановлено.

Западный регион: обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители Ровенской и Житомирской областей. Питание восстановлено.

Обстрелы

Донецкая область: в результате боевых действий обесточивалось несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты. На момент инцидента в шахтах в целом находилось 118 человек. Питание восстановлено, сообщили в Минэнерго.

Чрезвычайные ситуации

Донецкая область: в результате вражеского обстрела территории одной из шахт возник пожар. Продукты горения в шахту не попали, персонал не пострадал. Пожар ликвидирован, указали в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.73 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, по данным Минэнерго.