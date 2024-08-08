Отключения не прогнозируются, без электричества почти 500 населенных пунктов - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине потребление электроэнергии остается высоким, но отключения не прогнозируются. В связи с боевыми действиями и техническими причинами обесточены 487 населенных пунктов в разных областях.
В Украине потребление электроэнергии остается высоким. Отключения сегодня не прогнозируются. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 487 населенных пунктов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Потребление
"Сегодня, 8 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления такой же, как вчера, 7 августа. Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется", - указали в Укрэнерго.
"Ситуация в энергосистеме остается стабильной", - добавили в Минэнерго.
Вчера, 7 августа, максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки.
Украинцев при этом призвали, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.
Экспорт
Не происходит и не предполагается.
Обесточивание
Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 487 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Киевской и Черниговской областях, сообщили в Укрэнерго.
При этом Минэнерго сообщает о следующем:
- Южный регион: за минувшие сутки краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Питание восстановлено.
- Центральный регион: частично обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание для всех потребителей восстановлено.
- Западный регион: обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители Ровенской и Житомирской областей. Питание восстановлено.
Обстрелы
Донецкая область: в результате боевых действий обесточивалось несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты. На момент инцидента в шахтах в целом находилось 118 человек. Питание восстановлено, сообщили в Минэнерго.
Чрезвычайные ситуации
Донецкая область: в результате вражеского обстрела территории одной из шахт возник пожар. Продукты горения в шахту не попали, персонал не пострадал. Пожар ликвидирован, указали в Минэнерго.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.73 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, по данным Минэнерго.