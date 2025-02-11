От правительства требуют отмены брони для грантовиков – известный адвокат зарегистрировал петицию

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На сайте КМУ зарегистрирована петиция о прекращении бронирования военнообязанных работников донорских учреждений и проектов международной помощи. Юристы указывают на неэффективность работы этих организаций и необходимость аудита использования средств.

Юридическое сообщество зарегистрировало на сайте КМУ петицию, в которой предлагает прекратить бронирование работников донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи. Это позволит поддержать армию и сформировать новые бригады ВСУ. Об этом написал в своем телеграмме канале известный адвокат Ростислав Кравец.

"На сайте КМУ зарегистрирована моя петиция о прекращении бронирования военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских организаций, исполнителей проектов международной технической помощи. Прошу поддержать ВСУ и помочь сформировать отдельные бригады", – написал он.

Адрес для подписания петиции: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7775.

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В петиции отмечается, что предоставление финансовой помощи USAID и работа негосударственных общественных объединений фактически прекращена. Соответственно от Правительства требуется на 90 дней прекратить действие п. 5 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, согласно которому работники представительств этих организаций и их грантополучатели освобождались от призыва. За это время, считает автор петиции, следует провести подробный аудит использования этими организациями международной помощи и прекратить бронирование окончательно тем, чьи средства используются неэффективно или не по назначению.

Одновременно с петицией Кравец опубликовал ответ ВРП о жалобах на судей активистки Фонда DEJURE Кристины Буртник, что, по его мнению, свидетельствует о внешнем вмешательстве в деятельность судебной ветви власти.

"Именно за это эта гошка и получала средства от USAID. Это еще один пример внешнего вмешательства в деятельность судебной ветви власти, ее унижения и попытки уничтожить независимость. Все основания для предъявления подозрения за государственную измену, как мне кажется, есть", – подчеркнул адвокат.

Вместе с тем адвокат Олег Шрам сообщил о негативных последствиях работы для страны СМИ, получавших финансирование от зарубежных доноров.

"В 9/10 тех "наших" СМИ, которые получали финансирование от USAID, вы вряд ли найдете критические замечания по работе созданного по настоянию и финансированию западными "партнерами", в подавляющем большинстве того же USAID, "нашего" антикорра, в первую очередь НАБУ. Почему так, думаю, объяснять не надо. Только вспомните, какая сфера исключительной компетенции НАБУ и какие у него и коллег достижения на отведенном антикоррупционном поприще за 10 лет существования. Потому что "независимые" в квадрате", – отметил он.

Как сообщалось ранее, суд отменил постановление о закрытии уголовного производства в отношении соучредителя Центра противодействия коррупции (финансируется американскими, европейскими и украинскими организациями) Виталия Шабунина. Командование Сил ТРО в ходе проверки выявило, что в 2022–2023 годах военнослужащий, призванный по мобилизации в 207 отдельный батальон ТРО (в/ч А7376), солдат Шабунин не являлся в своей воинской части, поскольку считался "прикомандированным к НАЗК" на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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