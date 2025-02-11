Від уряду вимагають скасувати бронь для ґрантовиків – відомий адвокат зареєстрував петицію

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 27760 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 77508 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131231 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189908 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152882 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142200 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119584 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108656 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103133 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149660 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 53567 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 85989 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 100425 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 49556 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 96574 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 149679 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 148593 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 282031 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 310741 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246487 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 680 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 11257 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 49537 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 74736 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114415 перегляди
Актуальне
Від уряду вимагають скасувати бронь для ґрантовиків – відомий адвокат зареєстрував петицію

Від уряду вимагають скасувати бронь для ґрантовиків – відомий адвокат зареєстрував петицію

Київ • УНН

 • 22915 перегляди

На сайті КМУ зареєстрована петиція щодо припинення бронювання військовозобов'язаних працівників донорських установ та проектів міжнародної допомоги. Юристи вказують на неефективність роботи цих організацій та необхідність аудиту використання коштів.

Юридична спільнота зареєструвала на сайті КМУ петицію, в якій пропонує припинити бронювання працівників донорських установ та виконавців проектів міжнародної технічної допомоги. Це дасть можливість підтримати армію та сформувати нові бригади ЗСУ. Про це написав у своєму телеграм каналі відомий адвокат Ростислав Кравець.

"На сайті КМУ зареєстрована моя петиція щодо припинення бронювання військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги. Прошу підтримати ЗСУ та допомогти сформувати окремі бригади", – написав він.

Адреса для підписання петиції: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7775

Image

У петиції зазначається, що надання фінансової допомоги USAID та роботу недержавних громадських об'єднань фактично припинено. Відповідно від Уряду вимагається на 90 днів припинити дію п. 5 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, згідно з яким працівники представництв цих організацій та їхні ґрантоотримувачі звільнялись від призову. За цей час, вважає автор петиції, слід провести детальний аудит використання цими організаціями міжнародної допомоги та припинити бронювання остаточно тим, чиї кошти використовуються неефективно або не за призначенням.

Водночас з петицією Кравець опублікував відповідь ВРП щодо скарг на суддів активістки Фундації DEJURE Христини Буртник, що, на його думку, свідчить про зовнішнє втручання у діяльність судової гілки влади.

"Саме за це ця гошка й отримувала кошти від USAID. Це ще один приклад зовнішнього втручання у діяльність судової гілки влади, її приниження та намагання знищити незалежність. Всі підстави для пред'явлення підозри за державну зраду, як на мене, є", – наголосив адвокат.

Разом з тим, адвокат Олег Шрам повідомив про негативні наслідки роботи для країни ЗМІ, які отримували фінансування від закордонних донорів.

"В 9/10 тих "наших" ЗМІ, що отримували фінансування від USAID, ви навряд знайдете критичні зауваження щодо роботи створеного за наполяганням та фінансуванням західними "партнерами", в переважній більшості того ж USAID, "нашого" антикору, в першу чергу НАБУ. Чому так, думаю, пояснювати зайве. Лише згадайте, яка сфера виключної компетенції НАБУ і які у нього та колег здобутки на відведеній антикорупційній ниві за 10 років існування. Бо "незалежні" в квадраті", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, суд скасував постанову про закриття кримінального провадження щодо співзасновника Центру протидії корупції (фінансується американськими, європейськими та українськими організаціями) Віталія Шабуніна. Командування Сил ТрО в ході перевірки виявило, що у 2022-2023 роках військовослужбовець, призваний за мобілізацією до 207 окремого батальйону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунін не з’являвся в своїй військовій частині, оскільки вважався "прикомандированим до НАЗК" на підставі листів Новікова та Ситника. При цьому Шабунін отримував не лише грошове забезпечення, але й додаткову винагороду за виконання бойових завдань в розмірі 30 тис. грн на місяць.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами