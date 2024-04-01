От лечения и адаптации к предпринимательским инициативам: как МХП заботится о ветеранах и их семьях

Международная компания МХП реализует программу реинтеграции ветеранов, учитывающую индивидуальные потребности - от лечения и адаптации к предпринимательским инициативам. Программа называется "МХП Поруч", обеспечивает индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку военных, ветеранов и их семей. Речь идет о гуманитарной помощи, лечение и реабилитацию, юридическую и психологическую поддержку, социальную реинтеграцию и профессиональную адаптацию, передает УНН со ссылкой на dsnews.ua.

Дом - первое место после службы

Забота о семьях - важная составляющая реинтеграции, поэтому в МХП совершенствуют процедуру предоставления психологической и социальной поддержки.

"И это индивидуальное сопровождение, потому что каждый случай уникален и включает различные вызовы и ситуации", - говорят в компании.

Совместно с Veteran Hub и психологами МХП инициировали создание анонимной и бесплатной Группы поддержки.

"Это безопасное место, где семьи с похожим опытом получат помощь на разных этапах переживания сложных жизненных ситуаций", - добавляют в МХП.

Важно быть рядом 24/7

В компании также создали Центр по взаимодействию с военными и ветеранами. Движущая сила в нем - координаторы.

Ежедневно в рамках программы обеспечивают:

юридическую поддержку,

психологическую помощь,

услуги лечения/реабилитации,

профессиональную переподготовку,

другую поддержку в рамках социальной адаптации.

Восстановление и адаптация к жизни в обществе

Известно, что защитникам системно не хватает профессиональной поддержки и восстановления. Поэтому компания фокусируется на обустройстве реабилитационных учреждений. К примеру, в Мироновской больнице восстановительного лечения в Киевской области открыли реабилитационный зал, который специализируется на восстановлении опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

В рамках программы реабилитацию уже прошли более 120 военных и ветеранов. Еще одна важная составляющая реабилитации - тренировки по адаптивному спорту. Проводятся они в разных громадах: ветераны, получившие ранения на войне, стреляют из лука, играют в баскетбол на колясках, катаются на хендбайке и метают ядро.

Стимулирование ветеранского предпринимательства

В МХП считают, что одним из ключевых способов реинтеграции ветеранов является содействие развитию их предпринимательской деятельности. Поэтому в рамках программы компания поддерживает экспертизой и грантами предпринимателей-ветеранов.

В апреле 2023 г. МХП совместно со стратегическим партнером БФ "МХП-Громаді" и УВФ инициировали конкурс #Варто "Роби своє" с бюджетом в 15 млн грн. Ветераны, их жены и семьи погибших получили финансовую поддержку от 500 тыс. до 1,5 млн грн для открытия и расширения собственного бизнеса.

Такой комплексный и системный подход замечают как в Украине, так и в мире. В частности, в прошлом году программу "МХП Поруч" отметили международной наградой International Business Culture Award как лучшую инициативу по корпоративной социальной ответственности.

Финансовая стабильность во время и после службы

МХП является одной из немногих компаний в Украине, которая с начала полномасштабной войны и до сих пор выплачивает своим мобилизованным сотрудникам зарплаты, обеспечивая этим финансовую стабильность семьям. Всего более 1 млрд грн 82 млн грн заработной платы получили военные от МХП с начала полномасштабного вторжения.

"Когда защитники возвращаются с войны, то компания делает все возможное для их успешной реинтеграции в трудовую деятельность. Если состояние здоровья позволяет, ветераны имеют возможность вернуться на свои предыдущие должности. Если есть трудности, то работодатель предлагает альтернативные вакансии, которые учитывают возможности каждого человека", - рассказывают в МХП.

Компания также адаптирует офисы и производственные помещения для людей с особыми потребностями. Оказывает финансовую помощь семьям и вообще всестороннюю поддержку в решении бытовых проблем, с которыми сталкиваются семьи защитников, пока те воюют на фронте.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".