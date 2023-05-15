Организаторы акции "Поймай барыгу" заплатили за первого торговца

Детали

Наркодилера увидели бойцы Нацгвардии, когда патрулировали город. Злоумышленника сразу задержали, вызвали патруль и дальше действовали по инструкциям для участников акции. Один из бойцов Нацгвардии выполнил все условия организаторов акции «Поймай барыгу», отправил им документы и видеоматериалы.

Виктор, участник акции «Поймай барыгу»

Однажды мы поймаем барыгу – на следующий день будет новый барыга. С этим бороться довольно таки сложно. Мои друзья и собратья будут участвовать в акции «Поймай барыгу», чтобы улучшить борьбу против наркотрафика в Кривом Роге и в целом в Украине.

Андрей Кузьменко, юрист проекта «Поймай барыгу»

Действительно, к нам обратились на наш электронный адрес - поступило сообщение о том, что сотрудники Нацгвардии во время патрулирования обнаружили и задержали в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с вызовом соответственно патрульной полиции, лицо, которое занималось сбытом наркотических веществ.

Добавим

40 тысяч гривен вознаграждения участник собирается потратить на амуницию для дальнейшей службы. Деньги он уже получил на карту. Организаторы настаивают: данные от участников они больше никуда не передают, а выплаты делают с учетом всех налогов в бюджет Украины.