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Організатори акції "Спіймай баригу" заплатили за першого торгівця

Організатори акції "Спіймай баригу" заплатили за першого торгівця

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Кривому Розі нацгвардійці піймали торгівця амфетаміном. Про це повідомляють організатори акції на своєму сайті, передає УНН.

Деталі

Наркодилера побачили бійці Нацгвардії, коли патрулювали місто. Зловмисника одразу затримали, викликали патруль і далі діяли за інструкціями для учасників акції. Один з бійців Нацгвардії виконав всі умови організаторів акції «Спіймай баригу», відправив їм документи та відеоматеріали.

Віктор, учасник акції «Спіймай баригу»

Одного дня ми зловимо баригу – на наступний день буде новий барига. З цим боротися досить таки складно. Мої друзі та побратими будуть долучатися до акції «Спіймай баригу», щоби покращити боротьбу проти наркотрафіку в Кривому Розі та в цілому в Україні.

Андрій Кузьменко, юрист проекту «Спіймай баригу»

Дійсно, до нас звернулися - на нашу електронну адресу надійшло повідомлення про те, що співробітники Нацгвардії під час патрулювання виявили та затримали в порядку, передбаченому чинним законодавством, з викликом відповідно патрульної поліції, особу, яка займалася збутом наркотичних речовин.

Додамо

40 тисяч гривень винагороди учасник збирається витратити на амуніцію для подальшої служби. Гроші він вже отримав на карту. Організатори наполягають: дані від учасників вони більше нікуди не передають, а виплати роблять з урахуванням всіх податків до бюджету України.

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