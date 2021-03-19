Организаторам схем по незаконному трудоустройства членов УТОГ может грозить до 12 лет тюрьмы - детектив

В рамках расследования журналистам удалось найти подтверждение существования так называемой схемы “мертвых душ”: фиктивного трудоустройства лиц с инвалидностью членов УТОГ на предприятия. В частности, в закрытых группах УТОГ они нашли несколько объявлений о “трудоустройство мертвых душ”. Контактным номером по этим объявлениям был указан номер мобильного телефона ведущего специалиста отдела по связям с общественностью ВА ЦП УТОГ Виктории Кириченко.

Бывший глава предприятия “Учебно-восстановительный центр УТОГ” (Киев, Пуща-Водица) Юрий Анисимов рассказал журналистам что, эта схема существует уже десятки лет и работает также на предприятиях самого УТОГ, что позволяет им получать льготы от государства.

“15-18 человек принесли свои трудовые книжки, ксерокопии документов и они лежат в отделе кадров. Они появляются раз в месяц получить зарплату. Они просто приехали, получили зарплату — я этих людей не вижу. А когда приходит налоговая — они приводят обычных людей и те делают из себя глухонемых”, — говорит Анисимов.

Он добавил, что ему известны случаи, когда должностные лица УТОГа давали взятки проверяющим чтобы те “закрывали глаза” на такие правонарушения.

В свою очередь основатель детективного агентства “Бюро Рысь” Руслан Болгов подтвердил журналистам, что ему известно о существовании таких схем и не только в структурах УТОГ.

“Это большая серьезная схема, которой нужно заниматься на очень серьезном уровне, вплоть до изменения законодательства”, — отметил он.

По словам Болгова, действия организаторов таких схем могут квалифицироваться по ст. 190 Уголовного кодекса (“Мошенничество”), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Он советует пострадавшим от таких схем, чтобы в дальнейшем избежать проблем с Налоговой, немедленно обращаться в правоохранительные органы.

“В данном случае это надо документировать с самого начала, то есть грубо говоря брать человека, обращаться в полицию, сообщать о том, что меня „трудоустроили“ и начинать с этим человеком с нуля расследование: как, что, почему”, — отмечает Болгов.