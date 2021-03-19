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Організаторам схем з незаконного працевлаштування членів УТОГ може загрожувати до 12 років в'язниці - детектив

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Працевлаштування членів Українського товариства глухих без їхнього відома є порушенням закону і тим, хто цим займається може загрожувати покарання у вигляді позбавленні волі строком до 12 років. Про це йдеться у розслідуванні інформаційного порталу “Стоп корупції”.

В рамках розслідування журналістам вдалося знайти підтвердження існування так званої схеми “мертвих душ”: фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю-членів УТОГ на підприємства. Зокрема, у закритих групах УТОГ вони знайшли декілька оголошень про “працевлаштування мертвих душ”. Контактним номером за цими оголошеннями був вказаний номер мобільного телефону провідного фахівця відділу зв’язків з громадськістю ВА ЦП УТОГ Вікторії Кириченко.

Колишній очільник підприємства “Навчально-відновлювальний центр УТОГ” (Київ, Пуща-Водиця) Юрій Анісімов розповів журналістам що, ця схема існує вже десятки років і функціонує навіть на підприємствах самого УТОГу, що дозволяє їм отримувати пільги від держави.

“15-18 людей принесли свої трудові книжки, ксерокопії документів і вони лежать у відділі кадрів. Вони з’являються раз на місяць отримати зарплату. Вони просто приїхали, отримали зарплатню — я цих людей не бачу. А коли приходить податкова — вони приводять звичайних людей і ті вдають з себе глухонімих”, — каже Анісімов.

Він додав, що йому відомі випадки коли посадовці УТОГу давали хабарі представникам контролюючих органів щоб ті “заплющували очі” на такі правопорушення.

В свою чергу засновник детективного агентства “Бюро Рись” Руслан Болгов підтвердив журналістам, що йому відомо про існування таких схем і не лише в структурах УТОГу.

“Це велика серйозна схема, якою треба займатися на дуже серйозному рівні, аж до зміни законодавства”, — зазначив він.

За словами Болгова, дії організаторів таких схем можуть кваліфікуватися за ст. 190 Кримінального кодексу (“Шахрайство”), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Він радить постраждалим від таких схем, щоб у подальшому уникнути проблем з Податковою, негайно звертатися до правоохоронних органів.

“У даному випадку це треба документувати з самого початку, тобто грубо кажучи брати людину, звертатися до поліції, повідомляти про те що мене „працевлаштували“ і починати з цією людиною з нуля розслідування: як, чого, чому”, — наголошує Болгов.

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