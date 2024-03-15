Определили самые уязвимые места врага: Зеленский провел важное военное совещание

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное военное совещание, где вместе с руководителями силовых ведомств "определили самые уязвимые места врага", передает УНН.

"... вместе с Главкомом, начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили самые уязвимые места врага, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны".

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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на ключевых участках фронта.