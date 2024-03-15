Определили самые уязвимые места врага: Зеленский провел важное военное совещание

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  103341 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  105771 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  111764 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  104479 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125385 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119393 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128413 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141286 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128293 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127389 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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Определили самые уязвимые места врага: Зеленский провел важное военное совещание

Президент Зеленский провел военное совещание, на котором определили наиболее уязвимые места противника для нанесения максимального ущерба, чтобы приблизить справедливый конец российской агрессии.

Война •   •  1086 просмотра
Определили самые уязвимые места врага: Зеленский провел важное военное совещание

Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы

Кабинет Министров одобрил законопроект об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 000 человек в течение года после окончания или отмены военного положения в Украине.

политика •   •  2122 просмотра
Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы

Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер

В результате ракетного обстрела в Одессе были повреждены газовые и электрические сети, в результате чего 535 абонентов остались без электроэнергии, а 800 - без газоснабжения, восстановление ожидается до 16 марта 2024 года.

Общество •   •  3114 просмотра
Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер

Кабмин в третий раз переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

Кабинет Министров в третий раз назначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

политика •   •  2660 просмотра
Кабмин в третий раз переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи

российские войска атаковали Золочев Харьковской области ракетами С-300, разрушив общежитие и центр экстренной медицинской помощи.

Война •   •  3327 просмотра
Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи

Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предостерегает от развертывания войск НАТО в Украине, заявляя, что это грозит Третьей мировой войной, в то же время поддерживая предоставление военной, экономической и технической помощи, чтобы помочь Украине защитить себя.

Война •   •  4334 просмотра
Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении

Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ. Речь шла о ситуации на ключевых участках фронта.

Война •   •  5078 просмотра
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении

Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

Кабинет Министров Украины согласовал размещение Национального военного мемориального кладбища на двух участках на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.

Война •   •  6871 просмотра
Правительство определило место расположения Национального военного кладбища

Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Правительство выделяет 200 миллионов гривен на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в госпитале "Феофания".

Общество •   •  6247 просмотра
Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов

Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на сигареты до 2028 года до минимального уровня, установленного директивой ЕС.

Экономика •   •  7347 просмотра
Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты