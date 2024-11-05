Оппозиция в Молдове намерена опротестовать результаты выборов
Киев • УНН
Блок «Victorie» заявил о неравных условиях голосования для диаспор в Европе и России. Оппозиция утверждает, что победа Санду достигнута через махинации на европейских участках.
Оппозиционный блок «Victorie» в своем в своем телеграм-канале заявил, что победа Санду достигнута «благодаря махинациям на европейских участках», тогда как на территории России участков для голосования было меньше.
Пишет УНН со ссылкой на издание «Новая Газета Европа„, а также ТГ-канал Blocul Politic “Victorie».
Детали
Молдавский оппозиционный блок «Victorie» намерен опротестовать результаты второго тура президентских выборов в стране, указывая на выявленные оппозиционерами нарушения.
«Санду достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям. ... Русская и западная диаспоры голосовали в неравных условиях», - указано в заявлении политиков.
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В оппозиционном блоке добавили, что на территории России, «где проживает самая большая диаспора» граждан Молдовы, открыли только два участка, а в странах Европы - «десятки, и многие из них были пустыми». «Эту несправедливость надо устранить на законодательном уровне», - заявили в Blocul Politic „Victorie“.
Между тем в кремле выборы президента Молдовы не считают «ни демократическими, ни честными». Утверждается, что «сотни тысяч граждан» Молдовы якобы не смогли принять участие в голосовании на территории России. Об этом заявил представитель кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов.
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